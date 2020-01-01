Луис Суарес в Барселоне сдаст экзамен по итальянскому языку

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес готовится сдать экзамен по итальянскому языку в Барселоне, сообщает Football Italia. Форвард продолжает готовиться к переходу в «Ювентус».