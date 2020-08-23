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Фигу оценил возможность перехода Месси в «Реал»
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Экс-полузащитник «Барселоны» и «Реала» Луиш Фигу прокомментировал возможность перехода нападающего каталонцев Лионеля Месси в мадридский клуб.В источнике
Подробнее о событии
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Фигу оценил вероятность перехода Месси в «Реал»

Sport24.ru 06:30 
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Фигу о Месси в «Реале»: «Мы не увидим ничего похожего на то, что произошло со мной 20 лет назад»

Sports.ru 05:41
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Фигу оценил возможность Месси повторить его переход из «Барселоны» в «Реал»

Soccer.ru 02:52
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