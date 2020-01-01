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Луиш Фигу уверен, что Месси не перейдёт в «Реал»
Матч ТВ
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Напомним, переход Луиша Фигу из «Барселоны» в «Реал» в 2000 году получил большой резонанс в обществе. Каталонские болельщики откровенно выражали свою ненависть к полузащитнику.В источнике
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Луиш Фигу уверен, что Месси не перейдёт в «Реал»

ГЛАС.RU 01:47
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Луиш Фигу: «Месси в „Реале“? Это невозможно»

Матч ТВ 00:07
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Луиш Фигу: «Месси в „Реале“? Это невозможно»

Sportbox.RU 00:07
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