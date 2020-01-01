Луиш Фигу уверен, что Месси не перейдёт в «Реал»

Напомним, переход Луиша Фигу из «Барселоны» в «Реал» в 2000 году получил большой резонанс в обществе. Каталонские болельщики откровенно выражали свою ненависть к полузащитнику.