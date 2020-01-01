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Источник: Лука Йович едва выжил после падения со стены дома
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Сербский нападающий мадридского «Реала» Лука Йович сломал ногу в результате падения со стены дома, а не во время тренировки, сообщает Kurir.В источнике
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Игрок «Реала» Лука Йович попал в третий скандал за время пандемии коронавируса

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Источник: Лука Йович едва выжил после падения со стены дома

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«Едва выжил». Сербские СМИ сообщили неожиданные подробности травмы Луки Йовича

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