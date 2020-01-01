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Лука Модрич: «В „Реале“ скучают по голам и характеру Роналду»
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Полузащитник «Реала» Лука Модрич высказался о влиянии форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду.В источнике
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Лука Модрич: «Реалу» не хватает голов Роналду

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Модрич рассказал, что в «Реале» скучают по характеру и голам Роналду

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