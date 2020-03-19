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Лукаку о карантине: «Сижу дома 9 дней, вчера чуть с ума не сошел»
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Форвард «Интера» Ромелу Лукаку прокомментировал пребывание на карантине из-за эпидемии коронавируса.В источнике
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Лукаку сошёл с ума. Причина – девятидневный карантин

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Ромелу Лукаку: Я очень скучаю по нормальной жизни

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Лукаку — о жизни на карантине: «Вчера чуть с ума не сошёл, сильно скучаю»

Soccer.ru 06:10 
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