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Лукас Лейва: «Знал, что Трент станет одним из лучших игроков мира»
Sports.ru
  • Sports.ru
Экс-хавбек «Ливерпуля» Лукас Лейва, выступающий за «Лацио», поделился мнением о защитнике Тренте Александере-Арнолде.В источнике
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Лейва: «Я был уверен, что Трент станет одним из лучших защитников в мире»

Soccer.ru 08:44 
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Лукас Лейва: «Знал, что Трент станет одним из лучших игроков мира»

Sports.ru 08:17
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