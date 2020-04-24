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Лунёв: считаю Гончаренко гением
Metaratings
  • Metaratings
  • Футбол России
  • Sports.ru
  • Газета.Ru
  • Soccer.ru
  • Спорт-Экспресс
Вратарь питерского «Зенита» Андрей Лунёв поделился мнением о нынешнем тренере московского ЦСКА Викторе Гончаренко, под руководством которого он играл в «Уфе» в 2016 году.В источнике
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