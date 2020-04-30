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«Лужники» послали заявку на проведение матчей сборной в 2021 году
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Спорткомплекс "Лужники" отправил в РФС заявку на то, чтобы принять товарищеские матчи сборной России в 2021 году.В источнике
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«Лужники» подали заявку на проведение матчей сборной России в 2021 году

Чемпионат 08:26
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«Лужники» отправили заявку на проведение игр сборной и не получали обращений от клубов

Sportbox.RU 04:24
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«Лужники» подали заявку на проведение товарищеских матчей сборной России в 2021 году

Sport24.ru 04:24 
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