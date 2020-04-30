НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеБольшинство клубов ФНЛ высказались за досрочное завершение сезона«ПСЖ» признают чемпионом ФранцииБолельщики «Локомотива» выразили полную поддержку СеминуФутболист «Луча» раскритиковал главу Приморья за слова о спортсменахЦулыгин покинул пост главного тренера «Салавата Юлаева»Soccer.ru«Лужники» послали заявку на проведение матчей сборной в 2021 годуСпорт-Экспресс8Спорт-ЭкспрессBookmaker-ratings.ruВести.RuRT на русскомНева СпортSport24.ruSportbox.RUMockva.ruСпорткомплекс "Лужники" отправил в РФС заявку на то, чтобы принять товарищеские матчи сборной России в 2021 году.В источнике КомментироватьПодробнее о событии «Лужники» отправили заявку на проведение игр сборной и не получали обращений от клубовSportbox.RU 04:24«Лужники» подали заявку на проведение товарищеских матчей сборной России в 2021 годуSport24.ru 04:24 «Лужники» отправили заявку в РФС на проведение матчей сборной России в 2021 годуСпорт-Экспресс 04:20рекламаГлавноеБольшинство клубов ФНЛ высказались за досрочное завершение сезона«ПСЖ» признают чемпионом ФранцииБолельщики «Локомотива» выразили полную поддержку СеминуФутболист «Луча» раскритиковал главу Приморья за слова о спортсменахЦулыгин покинул пост главного тренера «Салавата Юлаева»Новости