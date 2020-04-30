НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеФутболист «Луча» раскритиковал главу Приморья за слова о спортсменахАрустамян: «Большая часть клубов РПЛ не хочет доигрывать сезон»Японцы просят Медведеву покинуть страну из-за нарушения карантинаХоккеист Брызгалов признался, что хранит дома оружиеНиколай Цулыгин оставил пост главного тренера «Салавата Юлаева»Soccer.ru«Лужники» послали заявку на проведение матчей сборной в 2021 годуСпорт-Экспресс7Спорт-ЭкспрессBookmaker-ratings.ruВести.RuRT на русскомSport24.ruSportbox.RUMockva.ruСпорткомплекс "Лужники" отправил в РФС заявку на то, чтобы принять товарищеские матчи сборной России в 2021 году.В источнике КомментироватьПодробнее о событии «Лужники» отправили заявку на проведение игр сборной и не получали обращений от клубовSportbox.RU 04:24«Лужники» подали заявку на проведение товарищеских матчей сборной России в 2021 годуSport24.ru 04:24 «Лужники» отправили заявку в РФС на проведение матчей сборной России в 2021 годуСпорт-Экспресс 04:20рекламаГлавноеФутболист «Луча» раскритиковал главу Приморья за слова о спортсменахАрустамян: «Большая часть клубов РПЛ не хочет доигрывать сезон»Японцы просят Медведеву покинуть страну из-за нарушения карантинаХоккеист Брызгалов признался, что хранит дома оружиеНиколай Цулыгин оставил пост главного тренера «Салавата Юлаева»Новости