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«Лужники» претендуют на звание лучшего стадиона мира по версии Marca
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Испанское издание Marca запустило голосование на определение лучшего футбольного стадиона в мире.В источнике
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Marca устроила опрос на звание лучшего стадиона мира, в список попали «Лужники»

Sport.ru 16:59
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«Лужники» претендуют на звание лучшего стадиона мира по версии Marca

Спорт-Экспресс 14:59
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«Лужники» претендуют на звание лучшего стадиона в мире по версии Marca

Чемпионат 14:26
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