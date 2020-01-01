НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
REGNUMREGNUM
Лёв вызвал в сборную лишь двух футболистов «Баварии»
Metaratings
  • Metaratings
  • ua.Tribuna.com
Стоит отметить, что лишь двое футболистов мюнхенской «Баварии», одержавшей победу в последнем розыгрыше Лиги чемпионов, удостоились вызова в национальную сборную.В источнике
Подробнее о событии
alt

Лёв вызвал в сборную лишь двух футболистов «Баварии»

REGNUM 13:08
alt

В сборную Германии вызван лишь один игрок «Баварии»

Metaratings 12:01
alt

В сборную Германии вызван только один игрок «Баварии»

Спорт-Экспресс 10:50
реклама
Главное
Новости