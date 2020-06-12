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Люк Шоу считает, что Рашфорд способен выиграть «Золотой мяч»
Sports.ru
  • Sports.ru
  • Газета.Ru
Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу оценил игру нападающего «красных дьяволов» Маркуса Рашфорда, а также выразил мнение, что форвард может выиграть «Золотой мяч».В источнике
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Защитник «МЮ»: Рашфорд способен выиграть «Золотой мяч»

Газета.Ru 20:00
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Люк Шоу считает, что Рашфорд способен выиграть «Золотой мяч»

Чемпионат 19:33
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Люк Шоу: «Рэшфорд может выиграть „Золотой мяч“. В этом сезоне иногда он неудержим»

Sports.ru 17:57
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