Люк Шоу считает, что Рашфорд способен выиграть «Золотой мяч»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу оценил игру нападающего «красных дьяволов» Маркуса Рашфорда, а также выразил мнение, что форвард может выиграть «Золотой мяч».