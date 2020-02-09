МОК и IIHF готовы принять условия НХЛ для участия игроков в ОИ-2022

Газета Metro 1 9

Международный олимпийский комитет и Международная федерация хоккея готовы выполнить требования НХЛ, чтобы заключить сделку с лигой, которая позволит игрокам принять участие в Олимпийских играх 2022 года в Пекине, сообщает РИА Новости. В источнике