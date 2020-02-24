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МОК не исключает отмены Олимпиады в Токио из-за коронавируса
Свободная Пресса
  • Мой Брянск0:49
Оргкомитет летних Олимпийских игр 2020 года в Токио должен до мая гарантировать безопасность от коронавируса COVID-19 во время проведения соревнований, заявил член Международного олимпийского комитета (МОК) Ричард Паунд в интервью агентству AP.В источнике
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С чего всё начиналось
Как заявил господин Паунд в интервью агентству AP, МОК может ждать еще пару месяцев, то есть до мая, в надежде, что история с коронавирусом сама по себе разрешится.
Коммерсантъ 12:50
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