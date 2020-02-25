В МОК оценили возможность отмены Олимпиады-2020 из-за коронавируса

Олимпийские игры могут быть отменены, если ситуация с коронавирусом не наладится. По словам представителя Международного олимпийского комитета Ричарда Паунда, ситуация с эпидемией коронавируса может осложнить или сделать невозможным проведение Олимпиады-2020 в Токио.