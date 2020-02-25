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Экспресс газетаЭкспресс газета
В МОК оценили возможность отмены Олимпиады-2020 из-за коронавируса
Свободная Пресса
  • Вести.Ru3:22
  • Комсомольская правда2:53
  • Мой Брянск0:49
Олимпийские игры могут быть отменены, если ситуация с коронавирусом не наладится. По словам представителя Международного олимпийского комитета Ричарда Паунда, ситуация с эпидемией коронавируса может осложнить или сделать невозможным проведение Олимпиады-2020 в Токио.В источнике
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С чего всё начиналось
Как заявил господин Паунд в интервью агентству AP, МОК может ждать еще пару месяцев, то есть до мая, в надежде, что история с коронавирусом сама по себе разрешится.
Коммерсантъ вчера в 12:50
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