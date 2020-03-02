Представленные Международным олимпийским комитетом (МОК) подписи на всех аффидевитах Григория Родченкова - ключевых доказательствах по делу российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной, являются подделкой, об этом свидетельствуют заключения британских и российских экспертов.