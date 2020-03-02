НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Lenta.ruLenta.ru
МОК представил суду документы с поддельными подписями Родченкова
Профиль
  • Моя Москва.онлайн0:56
  • Piter.tv0:46
  • Мой Брянск0:36
Международный олимпийский комитет (МОК) представил документы с поддельными подписями на слушании Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне по делу российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой.В источнике
40
С чего всё начиналось
alt

Адвокат: МОК представил по делу Зайцевой документы с поддельными подписями Родченкова

Представленные Международным олимпийским комитетом (МОК) подписи на всех аффидевитах Григория Родченкова - ключевых доказательствах по делу российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной, являются подделкой, об этом свидетельствуют заключения британских и российских экспертов.
ТАСС Спорт 02:59
Подробнее о событии
alt

Сегодня в CAS пройдут слушания по допинговым делам Зайцевой, Романовой и Вилухиной

Советский спорт 03:38 
alt

Адвокат заявил о поддельных подписях Родченкова в деле Зайцевой

РБК 03:30
alt

Адвокат: в документах МОК по делу российских биатлонисток подделаны подписи Родченкова

Чемпионат 02:47
реклама
Главное
Новости