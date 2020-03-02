МОК представил суду документы с поддельными подписями Родченкова
Международный олимпийский комитет (МОК) представил документы с поддельными подписями на слушании Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне по делу российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой.В источнике
С чего всё начиналось
Представленные Международным олимпийским комитетом (МОК) подписи на всех аффидевитах Григория Родченкова - ключевых доказательствах по делу российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной, являются подделкой, об этом свидетельствуют заключения британских и российских экспертов.