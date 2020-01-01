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«МЮ» и «Челси» претендуют на Кьезу
В сезоне-2019/20 Кьеза провел за «Фиорентину» 26 матчей, на его счету 7 голов и 5 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость итальянца в 43,2 миллиона фунтов.В источнике
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