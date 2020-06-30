«МЮ» не собирается платить за Санчо больше 50 миллионов фунтов

Руководство "Манчестер Юнайтед" не готово платить более 50 миллионов фунтов стерлингов за футболиста дортмундской "Боруссии" Джейдона Санчо, сообщает Sky Sports. В источнике