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«МЮ» не собирается платить за Санчо больше 50 миллионов фунтов
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Руководство "Манчестер Юнайтед" не готово платить более 50 миллионов фунтов стерлингов за футболиста дортмундской "Боруссии" Джейдона Санчо, сообщает Sky Sports.В источнике
Подробнее о событии
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«МЮ» не собирается платить за Санчо больше 50 миллионов фунтов

РИА Новости 09:27
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«Манчестер Юнайтед» не готов заплатить за Санчо больше £50 млн

Sport24.ru 09:04 
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«МЮ» готов заплатить за Джейдона Санчо £ 50 млн. «Боруссия» хочет вдвое больше

Чемпионат 08:52
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