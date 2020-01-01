«МЮ» пробил 17 пенальти во всех турнирах в этом сезоне, 12 – в АПЛ

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд реализовал 11-метровый удар в матче АПЛ с «Борнмутом» (3:1, перерыв). В источнике