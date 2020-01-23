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«МЮ» проиграл «Бернли» на «Олд Траффорд»
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В матче 24-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» потерпел домашнее поражение от «Бернли» со счетом 0:2. Счет в матче был открыт на 39-й минуте.В источнике
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