«МЮ» проиграл «Бернли» на «Олд Траффорд»

В матче 24-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» потерпел домашнее поражение от «Бернли» со счетом 0:2. Счет в матче был открыт на 39-й минуте.