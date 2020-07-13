НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
ИзвестияИзвестия
«МЮ» упустил победу над «Саутгемптоном» в матче АПЛ
Sportbox.RU
  • Sportbox.RU
  • LiveSport.ru
  • Известия
  • Газета.Ru
  • RT на русском
  • Чемпионат
  • Спорт-Экспресс
  • Sports.ru
  • Soccernews.ru
  • Metaratings
  • FootballHD
  • Евро-футбол.ру
«Манчестер Юнайтед» в понедельник, 13 июля, сыграл вничью (2:2) с «Саутгемптоном» в матче 35-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ), тем самым упустив шанс войти в зону Лиги чемпионов.В источнике
3
Подробнее о событии
alt

«Манчестер Юнайтед» упустил победу над «Саутгемптоном» на 97-й минуте

Газета.Ru 17:05
alt

«Манчестер Юнайтед» остался на пятом месте в АПЛ, пропустив на 96-й минуте

Sports.ru 16:59
alt

«МЮ» упустил победу над «Саутгемптоном» на 97-й минуте и не поднялся в зону Лиги чемпионов

Спорт-Экспресс 16:59
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости