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«МЮ» упустил победу в матче чемпионата Англии с «Саутгемптоном»
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"Манчестер Юнайтед" сыграл вничью с "Саутгемптоном" в матче 35-го тура чемпионата Англии по футболу.В источнике
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«МЮ» упустил победу над «Саутгемптоном» на 97-й минуте и не поднялся в зону Лиги чемпионов

Спорт-Экспресс 16:59
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«Манчестер Юнайтед» остался на пятом месте в АПЛ, пропустив на 96-й минуте

Sports.ru 16:59
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«Манчестер Юнайтед» на 96-й минуте упустил победу над «Саутгемптоном»

Футбол России 17:05
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