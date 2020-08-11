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Пенальти вывел «МЮ» в полуфинал Лиги Европы
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В матче 1/4 финала Лиги Европы "Манчестер Юнайтед" одержал победу над "Копенгагеном" со счетом 1:0. Единственный мяч был забит на 95-й минуте, когда в ворота датчан был назначен пенальти.В источнике
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