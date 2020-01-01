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Луис Суарес официально стал игроком «Атлетико»
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Ожидалось, что Суарес перейдет в "Ювентус", но сделка сорвалась. Возник вариант продолжения карьеры в "Атлетико". В пятницу Луис официально стал игроком мадридского клуба.В источнике
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