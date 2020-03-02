Мадридский «Реал» обыграл «Барселону» в Эль Класико

Мадриский «Реал» обыграл «Барселону» в матче 26-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча завершилась со счетом 2:0. Счёт открыл 19-летний нападающий «Реала» Жуниор Винисиус на 71-й минуте встречи.