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Мадридский «Реал» обыграл «Барселону» в Эль Класико
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Мадриский «Реал» обыграл «Барселону» в матче 26-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча завершилась со счетом 2:0. Счёт открыл 19-летний нападающий «Реала» Жуниор Винисиус на 71-й минуте встречи.В источнике
Подробнее о событии
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Молчание барселонских ягнят

Советский спорт 2 марта в 08:00 
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«Реал» сравнялся с «Барселоной» по победам в «класико»

Чемпионат 2 марта в 01:53
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«Реал» обогнал «Барсу» по победам в класико в Ла Лиге. Клубы сравнялись по победам во всех очных матчах

Sports.ru 2 марта в 00:55
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