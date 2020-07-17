Мадридский «Реал» стал чемпионом Испании по футболу

Мадрид, 17 июля 2020, 07:33 — REGNUM Мадридский «Реал» стал чемпионом Испании по футболу сезона 2019/20. В матче 37-го тура «королевский клуб» победил «Вильярреал» со счётом 2:1.