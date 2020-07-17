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Семь игроков «Реала» впервые стали чемпионами Испании
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Мадридский "Реал" в 34-й раз стал чемпионом Испании по футболу.В источнике
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