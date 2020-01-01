Магомед-Шапи Сулейманов: сижу на хате в Махачкале, всё бомбово

Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов рассказал, как проводит время в условиях карантина, введённого в связи с пандемией коронавирусной инфекции. В источнике