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Магомед-Шапи Сулейманов: сижу на хате в Махачкале, всё бомбово
Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов рассказал, как проводит время в условиях карантина, введённого в связи с пандемией коронавирусной инфекции.В источнике
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Магомед-Шапи Сулейманов: сижу на хате, все бомбово

Футбол России 16:18
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Магомед-Шапи Сулейманов: сижу на хате в Махачкале, всё бомбово

Чемпионат 15:45
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