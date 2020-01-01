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Магомед Оздоев отказался от перехода в клуб АПЛ
Metaratings
  • Metaratings
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Нева Спорт
  • Спорт день за днем
  • ODDS.ru
«Брайтон» проявил интерес к Оздоеву, сообщает Metaratings. Игрок «Зенита» отказался переходить. Он хочет играть только в топ-клубе.В источнике
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Оздоев отказался переходить в «Брайтон»

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Оздоев отказался от перехода в клуб АПЛ

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Магомед Оздоев отказался от перехода в клуб АПЛ

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