Евро-футбол.руМагуайру понравилась публикация о том, что Роналду недоволен снижением зарплатыО том, что Гарри Магуайр и Криштиану Роналду находятся не в лучших отношениях, в прессе говорилось ещё по ходу прошлого сезона.Евро-футбол.руЗащитник манкунианцев лайкнул запись, в которой говорилось, что одной из причин недовольства Роналду положением в «МЮ» стало 25-процентое снижение зарплаты игроков из-за непопадания клуба в Лигу чемпионов.Sports.ruКриштиану интересуются «Челси», «Рома» и «Спортинг».ЧемпионатОтмечается, что Гарри случайно оценил запись и уже убрал лайк.ЧемпионатЧитать далееСвернутьЧемпионатЕвро-футбол.руSports.ruПодробнее о событииМагуайр лайкнул пост о недовольстве Роналду зарплатами в «МЮ». Позже Гарри убрал лайкЧемпионат10:45Магуайру понравилась публикация о том, что Роналду недоволен снижением зарплатыЕвро-футбол.ру10:41Магуайр лайкнул пост о недовольстве Роналду снижением зарплат в МЮВсеПроСпорт.ру10:22Харри Магуайр лайкнул пост, касающийся Криштиану Роналду и зарплат в «Манчестер Юнайтед»Sports.ru09:50Показать ещёОценить