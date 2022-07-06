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Евро-футбол.ру
Евро-футбол.ру

Магуайру понравилась публикация о том, что Роналду недоволен снижением зарплаты

О том, что Гарри Магуайр и Криштиану Роналду находятся не в лучших отношениях, в прессе говорилось ещё по ходу прошлого сезона.
Евро-футбол.ру
Защитник манкунианцев лайкнул запись, в которой говорилось, что одной из причин недовольства Роналду положением в «МЮ» стало 25-процентое снижение зарплаты игроков из-за непопадания клуба в Лигу чемпионов.
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Криштиану интересуются «Челси», «Рома» и «Спортинг».
Чемпионат
Отмечается, что Гарри случайно оценил запись и уже убрал лайк.
Чемпионат
Чемпионат
Евро-футбол.ру
Sports.ru

Подробнее о событии

Магуайр лайкнул пост о недовольстве Роналду зарплатами в «МЮ». Позже Гарри убрал лайк
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Магуайру понравилась публикация о том, что Роналду недоволен снижением зарплаты
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Магуайр лайкнул пост о недовольстве Роналду снижением зарплат в МЮ
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