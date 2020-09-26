Де Хеа считает, что его несправедливо лишили отраженного пенальти

Голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа считает, что его несправедливо лишили отраженного пенальти в матче Премьер-Лиги против "Кристал Пэлас".