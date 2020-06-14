НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по теме«Бавария» добилась победы над «Боруссией» из МенхенгладбахаШальке-04 — Байер 1:0 (2-й тайм)«Майнц» — «Аугсбург». Прогноз: прямые конкуренты в Бундеслиге обойдутся без крайностей«Атлетик» – «Атлетико». 14.06.2020. Где смотреть онлайн трансляцию матчаМайнц – Аугсбург. Экспертный прогноз на матч чемпионата ГерманииГлавное«Динамо» разгромило «Спартак» в товарищеском матчеКокорин рассказал о переговорах с «Марселем» и «Ромой»Плющенко получил статус тренера сборной России по фигурному катанию«Атлетико» повторил клубный рекорд по числу ничьих в сезонеИлья Ковальчук снизил цену на особняк в Нью-Джерси до $ 16 млнMetaratingsМайнц 05 — Аугсбург 0:1Soccernews.ru9Soccernews.ruГазета.RuLiveSport.ruГЛАС.RURT на русскомСпорт-ЭкспрессSports.ruMetaratingsЕвро-футбол.руВ матче 31-го тура чемпионата Германии «Майнц» принимал «Аугсбург». Встреча завершилась победой гостей со счетом 0:1.В источнике КомментироватьПодробнее о событии «Аугсбург» в гостях обыграл «Майнц» благодаря голу на 1-й минутеSportbox.RU 11:32«Аугсбург» в гостях обыграл «Майнц» благодаря голу на 1-й минутеМатч ТВ 11:32«Аугсбург» обыграл «Майнц» благодаря голу на первой минутеСпорт-Экспресс 11:27рекламаЕщё по теме«Бавария» добилась победы над «Боруссией» из МенхенгладбахаШальке-04 — Байер 1:0 (2-й тайм)«Майнц» — «Аугсбург». Прогноз: прямые конкуренты в Бундеслиге обойдутся без крайностей«Атлетик» – «Атлетико». 14.06.2020. Где смотреть онлайн трансляцию матчаМайнц – Аугсбург. Экспертный прогноз на матч чемпионата ГерманииГлавное«Динамо» разгромило «Спартак» в товарищеском матчеКокорин рассказал о переговорах с «Марселем» и «Ромой»Плющенко получил статус тренера сборной России по фигурному катанию«Атлетико» повторил клубный рекорд по числу ничьих в сезонеИлья Ковальчук снизил цену на особняк в Нью-Джерси до $ 16 млнНовости