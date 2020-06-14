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Майнц 05 — Аугсбург 0:1
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В матче 31-го тура чемпионата Германии «Майнц» принимал «Аугсбург». Встреча завершилась победой гостей со счетом 0:1.В источнике
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«Аугсбург» в гостях обыграл «Майнц» благодаря голу на 1-й минуте

Sportbox.RU 11:32
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«Аугсбург» в гостях обыграл «Майнц» благодаря голу на 1-й минуте

Матч ТВ 11:32
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«Аугсбург» обыграл «Майнц» благодаря голу на первой минуте

Спорт-Экспресс 11:27
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