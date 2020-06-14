«Аугсбург» победил «Майнц» в гостевом матче

Победа позволила «Аугсбургу» подняться на тринадцатую строчку в чемпионате Германии. Теперь у команды 35 очков в 31 матче. «Майнц» остается на пятнадцатом месте.