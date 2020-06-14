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«Майнц» — «Аугсбург»: прогноз Эльвина Керимова на матч чемпионата Германии
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Комментатор Эльвин Керимов сделал прогноз на матч 31-го тура Бундеслиги сезона-2019/2020 «Майнц» — «Аугсбург». Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.80.В источнике
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«Майнц» — «Аугсбург»: аналитики назвали фаворита матча 31-го тура чемпионата Германии

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