«Майнц» — «Аугсбург»: прогноз Эльвина Керимова на матч чемпионата Германии

Комментатор Эльвин Керимов сделал прогноз на матч 31-го тура Бундеслиги сезона-2019/2020 «Майнц» — «Аугсбург». Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.80.