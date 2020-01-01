НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
Футбол РоссииФутбол России
Макеев: не думаю, что Каррера нечто особенное привнёс
Футбол России
  • Футбол России
Бывший защитник "Спартака" Евгений Макеев, который ныне является игроком армянского "Арарата", не считает, что Массимо Каррера внес что-то особенное в успех команды в 2017 году.В источнике
Подробнее о событии
alt

Макеев: не думаю, что Каррера нечто особенное привнёс

Футбол России 02:25
alt

Макеев: не думаю, что Каррера нечто особенное привнёс. Просто сами подсобрались

Чемпионат 02:00
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости