НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Футбол РоссииФутбол России
Макеев: не думаю, что Каррера нечто особенное привнёс
Футбол России
  • Футбол России
  • Soccernews.ru
  • Чемпионат
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Матч ТВ
  • RT на русском
  • Газета.Ru
Бывший защитник "Спартака" Евгений Макеев, который ныне является игроком армянского "Арарата", не считает, что Массимо Каррера внес что-то особенное в успех команды в 2017 году.В источнике
1
Подробнее о событии
alt

Макеев считает, что «Спартак» не станет чемпионом России по футболу в ближайшие годы

RT на русском 03:19
alt

Экс-защитник «Спартака» Макеев объяснил, как клуб смог выиграть чемпионат России

NewInform 03:18
alt

Экс-защитник «Спартака» оценил перспективы команды на ближайшие годы

Газета.Ru 02:50
реклама
Главное
Новости