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Макеев: у Дзюбы и Карпина была обоюдная неприязнь
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Карпин был тренером «Спартака» с 2009 по 2014 годы. Он дважды приводил клуб к серебряным медалям чемпионата России. Дзюба выступал за «Спартак» с 2006 по 2015 годы.В источнике
Евгений Макеев
российский футболист
Дипломатичный ли тренер Карпин? Нет, он точно не дипломатичен — эмоциональный тренер. Напихать для него — вообще спокойно, как здравствуйте. Мне много доставалось, так что даже не помню какого-то одного конкретного случая. На теориях тоже всегда проходил красной линией.Бомбардир.ру11:07
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Евгений Макеев – об отношениях Дзюбы и Карпина: «Там была обоюдная неприязнь»

Матч ТВ 11:00
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Евгений Макеев – об отношениях Дзюбы и Карпина: «Там была обоюдная неприязнь»

Sportbox.RU 11:00
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Макеев: с Дзюбой у Карпина были тяжёлые отношения. Там была обоюдная неприязнь

Чемпионат 09:32
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