Макеев: у Дзюбы и Карпина была обоюдная неприязнь
Карпин был тренером «Спартака» с 2009 по 2014 годы. Он дважды приводил клуб к серебряным медалям чемпионата России. Дзюба выступал за «Спартак» с 2006 по 2015 годы.В источнике Дипломатичный ли тренер Карпин? Нет, он точно не дипломатичен — эмоциональный тренер. Напихать для него — вообще спокойно, как здравствуйте. Мне много доставалось, так что даже не помню какого-то одного конкретного случая. На теориях тоже всегда проходил красной линией.Бомбардир.ру11:07