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Макгрегор заявил о завершении карьеры
Inc-news.ru
  • Пятый канал0:28
  • Известия0:40
  • РЕН ТВ2:11
  • Комсомольская правда0:52
  • МИР 240:46
Бывший чемпион UFC в двух категориях Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры. Своё заявление ирландский боец сделал в Twitter сразу по окончании турнира UFC 250 в Лас-Вегасе, где он не выступал.В источнике
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