Макгрегор заявил о завершении карьеры

Бывший чемпион UFC в двух категориях Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры. Своё заявление ирландский боец сделал в Twitter сразу по окончании турнира UFC 250 в Лас-Вегасе, где он не выступал.