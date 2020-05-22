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Махмудов: «Не думаю, что Де Зеув гей, хотя у него были такие замашки»
Sports.ru
  • Sports.ru
Бывший полузащитник «Спартака» Эмин Махмудов дал интервью, в котором прокомментировал слухи о нетрадиционной ориентации экс-футболиста красно-белых Деми Де Зеува.В источнике
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Махмудов вспомнил о гейских замашках бывшего спартаковца де Зеува

ProstoProSport 10:25 
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Экс-игрок «Спартака» Махмудов: де Зеув – гей? Думаю, нет, хотя замашки у него такие

Чемпионат 10:18
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Махмудов про де Зеува: «У него замашки такие были... Он очень любил себя. Но не думаю, что он гей»

Sports.ru 10:13
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