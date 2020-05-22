Махмудов: «Не думаю, что Де Зеув гей, хотя у него были такие замашки»

Бывший полузащитник «Спартака» Эмин Махмудов дал интервью, в котором прокомментировал слухи о нетрадиционной ориентации экс-футболиста красно-белых Деми Де Зеува. В источнике