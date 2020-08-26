НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
Soccer.ruSoccer.ru
Максименко: «„Спартак“ выиграл на характере»
Спорт-Экспресс
  • Спорт-Экспресс
  • Mockva.ru
  • Газета.Ru
  • RT на русском
  • Чемпионат
  • Матч ТВ
  • Футбол России
  • Sports.ru
  • Красная звезда
  • КП - Волгоград
  • Sport24.ru
  • Евро-футбол.ру
  • Советский спорт
Команда молодцы, выиграли на характере. Такие игры всегда сложные, особенно после эмоционального дерби.В источнике
11
Подробнее о событии
alt

Максименко: выиграли на характере

Футбол России 01:08
alt

Максименко – о победе над «Ротором»: «Спартак» выиграл на характере

Советский спорт 00:47
alt

Доменико Тедеско: «Максименко выручил нашу команду несколько раз, за что ему большое спасибо»

Матч ТВ вчера в 14:41
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости