Максименко: «В „Спартаке“ никто не боится играть во время пандемии»

Вратарь «Спартака» Александр Максименко заверил, что в его команде никто не боится играть в условиях пандемии коронавируса. Сезон РПЛ планируют возобновить 21 июня. В источнике