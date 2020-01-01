НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Бомбардир.руБомбардир.ру
Максименко: «В „Спартаке“ никто не боится играть во время пандемии»
Спорт-Экспресс
  • Спорт-Экспресс
  • Спорт день за днем
  • Советский спорт
Вратарь «Спартака» Александр Максименко заверил, что в его команде никто не боится играть в условиях пандемии коронавируса. Сезон РПЛ планируют возобновить 21 июня.В источнике
Подробнее о событии
alt

Максименко – о возвращении Глушакова в «Спартак», Дзюбе в «Зените» и Эмили Ратаковски

Советский спорт 15:30
alt

Александр Максименко: У нас в команде нет таких, кто боится играть из-за коронавируса

Спорт день за днем 14:09
alt

Максименко заявил, что игроки «Спартака» не боятся тренироваться из-за коронавируса

RT на русском 13:58
реклама
Главное
Новости