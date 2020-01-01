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Советский спортСоветский спорт
Максименко не нравятся сравнения с легендой «Спартака» Дасаевым
Спорт-Экспресс
  • Спорт-Экспресс
  • Советский спорт
Вопросы 22-летнему голкиперу задавал тележурналист Илья Казаков. Вот о чем рассказал Максименко. О ПАУЗЕ В ЧЕМПИОНАТЕ Этот перерыв точно не пошел в плюс Спартаку.В источнике
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Максименко не нравятся сравнения с легендой «Спартака» Дасаевым

Советский спорт 19:24
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Максименко считает, что пауза в чемпионате не пойдет «Спартаку» на пользу

Спорт-Экспресс 18:17
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Максименко: на тренировках работаем в затемнённых очках, в них сложнее поймать мяч

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