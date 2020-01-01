Максименко не нравятся сравнения с легендой «Спартака» Дасаевым

Вопросы 22-летнему голкиперу задавал тележурналист Илья Казаков. Вот о чем рассказал Максименко. О ПАУЗЕ В ЧЕМПИОНАТЕ Этот перерыв точно не пошел в плюс Спартаку.