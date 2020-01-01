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Максименко: не очень нравится, что нас с Дасаевым сравнивают
Sports.ru
  • Sports.ru
  • Спорт-Экспресс
  • RT на русском
Вратарь «Спартака» Александр Максименко признался, что ему не нравятся сравнения с бывшим голкипером московского клуба Ринатом Дасаевым.В источнике
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Голкипер «Спартака» Максименко недоволен сравнениями с Дасаевым

RT на русском 01:05
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«Мне не очень нравится, что нас сравнивают». Максименко — о рекорде Дасаева

Спорт-Экспресс вчера в 18:30
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Максименко: не очень нравится, что нас с Дасаевым сравнивают

Чемпионат вчера в 17:45
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