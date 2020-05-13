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Максименко: не очень нравится, что нас с Дасаевым сравнивают
Спорт-Экспресс
  • Спорт-Экспресс
Вратарь «Спартака» Александр Максименко рассказал, что ему не нравятся сравнения с бывшим голкипером московского клуба Ринатом Дасаевым.В источнике
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«Мне не очень нравится, что нас сравнивают». Максименко — о рекорде Дасаева

Спорт-Экспресс 18:30
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Максименко: не очень нравится, что нас с Дасаевым сравнивают

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