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Максименко: никогда не сыграю за ЦСКА
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Напомним, что Максименко дебютировал за основную команду "Спартака" в сезоне 2018/2019. За это время вратарь провёл 53 игры в чемпионате России.В источнике
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